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Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали

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Готівковий курс валют 2 квітня в Україні
Готівковий курс валют 2 квітня в Україні / 24post.uz

Курс гривні щодо євро та долара 2 квітня на готівковому ринку зріс більш ніж на 10 копійок порівняно з п'ятницею.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 31,95 грн, що на 16 копійок дешевше, ніж у п'ятницю. Продавали європейську валюту 2 квітня по 32,54 грн (-18 копійок).

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Долар купували по 25,97 грн (на 13 копійок дешевше порівняно з п'ятницею), а продавали по 26,30 грн (-14 копійок).

За курсом валют від НБУ 2 квітня долар подешевшав на 24 копійки і коштував 26,30 грн. А євро за добу втратив у ціні 29 копійок – до 32,41 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Гривня Долар Долар-Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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