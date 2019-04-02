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      Готівковий курс валют 2 квітня: євро суттєво впав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 02.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 2 квітня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 2 квітня зміцнився. Євро подешевшав до рівня середини березня.

      Євро у вівторок купували по 30,12 грн (на 21 копійку дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 30,61 грн (-19 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар купували по 26,92 грн (-10 копійок), а продавали по 27,22 грн (-7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 2 квітня долар подешевшав на 2 копійки і коштував 27,19 грн. Євро також подешевшав на 2 копійки – до позначки 30,55 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Євро Гривня
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