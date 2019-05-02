21:16
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Готівковий курс валют 2 травня: гривня дешевшає після свят

      298 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 02.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 2 травня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 2 травня на готівковому ринку несуттєво знизився – після тривалого зростання у квітні в перший робочий день травня гривня втратила 2-4 копійки.

      Євро додав у ціні 4 копійки в порівнянні з 26 квітня, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 29,47 гривні, а продавали – по 29,97 гривні.

      Читайте також: Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні

      Долар у четвер подорожчав на 2 копійки в порівнянні з попередньою п'ятницею – купували його по 26,42 гривні, а продавали – по 26,73 гривні.

      За курсом валют від НБУ 2 травня долар подешевшав на 13 копійок в порівнянні з попереднім банківським  днем, і коштував 26,49 грн. Євро втратив у ціні 12 копійок і опустився до позначки 29,49 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижчи чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з цінами на пальне в Україні

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим
      сьогодні
      12703
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні
      сьогодні , 21:01 Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні
      Світлана Попова 358
      Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      сьогодні , 20:15 Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      3816
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      772
      Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      сьогодні , 18:00 Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      Ірина Поліщук 2845
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сьогодні , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 1212
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук