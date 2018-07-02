Готівковий курс валют 2 липня: євро і долар синхронно подешевшали

Курс гривні щодо євро та долара 2 липня на готівковому ринку виріс на кілька копійок в порівнянні з середою – попереднім робочим днем.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 2 липня купували на 6 копійок дешевше, аніж попереднього робочого дня – по 30,24 гривні, а продавали – по 30,78 гривні (-3 копйки).

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Долар в понеділок купували на 2 копійки дешевше, аніж минулого тижня – по 26,03 гривні, а продавали, як і в середу, по 26,28 гривні.

За курсом валют від НБУ 2 липня долар подорожчав на 14 копійок – до 26,33 грн. Євро ж додав у ціні всього 2 копійки, до 30,58 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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