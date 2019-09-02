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      Готівковий курс валют 2 вересня: євро падає

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      Готівковий курс валют на сьогодні 02.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 2 вересня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро 2 вересня на готівковому ринку продовжує рости, європейська валюта втратила близько 10 копійок. Долар несуттєво подорожчав.

      Долар у понеділок купували по 25,06 грн (+3 копійки порівняно з п'ятницею), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,31 грн, що на 4 копійки дорожче, ніж напередодні.

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      Євро навпаки подешевшав. Його купували по 27,48 грн (-10 копійок), а продавали по 27,9 грн (-9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 2 вересня долар подешевшав на 9 копійок і коштував 25,14 грн. Євро подешевшав суттєвіше – на 19 копійок – і коштував 27,75 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют Гривня
      Джерело: 24 канал
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