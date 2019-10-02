Готівковий курс валют 2 жовтня: гривня суттєво втратила за день

Курс гривні щодо євро та долара 2 жовтня на готівковому ринку суттєво знизився – курс купівлі зріс на 45-55 копійок, а продажу – на 70-80 копійок.

Долар купували за 24,92 грн, що аж на 47 копійок дорожче, аніж у вівторок, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,63 грн (+70 копійок).

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Євро купували за 27,07 грн (на 55 копійок дорожче, ніж у вівторок), а продавали по 27,93 грн (+81 копійка).

За курсом валют від НБУ 2 жовтня долар подорожчав на 35 копійок і коштував 24,55 грн. Євро подорожчав на 41 копійку і коштував 26,76 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу