Готівковий курс валют 3 січня: євро різко підскочив

Курс гривні щодо євро 3 січня на готівковому ринку стрімко впав. Натомість курс гривні щодо долара дещо поліпшився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 33,12 грн (на 26 копійок дорожче, ніж у вівторок), а продавали аж по 33,85 грн (+7 копійок).

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Долар 3 січня купували по 27,78 грн (+8 копійок), а продавали по 28,15 грн (на 3 копійки дешевше порівняно з вівторком).

За курсом валют від НБУ 3 січня долар не змінився і коштував 28,06 гривні. Євро також залишився на тій же позначці, що й у старому році – 33,49 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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