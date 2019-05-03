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      Готівковий курс валют 3 травня: долар продовжує дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 03.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 3 травня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 3 травня на готівковому ринку суттєво не змінився – американська валюта додала у ціні кілька копійок, а європейська – навпаки, втратила.

      Євро 3 травня купували, як і день тому, по 29,47 гривні, свідчать дані сайту finance.ua. Натомість продавали євро дещо дешевше, аніж день тому – по 29,94 гривні (-3 копійки).

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      Долар купували в п'ятницю по 26,46 гривні (+4 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали, як і в четвер, по 26,74 гривні.

      За курсом валют від НБУ 3 травня долар подорожчав на 7 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і коштував 26,56 грн. Євро додав у ціні суттєвіше – відразу 29 копійок, піднявшись до позначки 29,78 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижчи чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Нові правила щодо субсидій: в кого можуть забрати пільгу, а кому нарахують автоматично

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Долар Курси валют Євро Гривня
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