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      Готівковий курс валют 3 вересня: євро падає далі

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      Готівковий курс валют на сьогодні 03.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 3 вересня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро 3 вересня на готівковому ринку знову зміцнився. Водночас щодо долара гривня втратила кілька копійок.

      Долар у вівторок подорожчав на 3 копійки порівняно з понеділком, свідчать дані сайту finance.ua. Купували американську валюту по 25,06 грн, а продавали по 25,34 грн.

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      Євро ж подешевшав на 5 копійок. Його купували по 27,43 грн, а продавали по 27,85 грн.

      За курсом валют від НБУ 3 вересня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 25,26 грн. Євро подешевшав на 5 копійок – і коштував 27,7 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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