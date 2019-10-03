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      Готівковий курс валют 3 жовтня: долар і євро пішли на спад

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      Готівковий курс валют на сьогодні 03.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 3 жовтня в Україні / unsplash.com/

      Курс гривні щодо євро та долара 3 жовтня на готівковому ринку після різкого падіння знову почав відновлюватись.

      Долар купували за 24,74 грн, (на 18 копійок дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,25 (-38 копійок).

      Актуально: На підтримку гривні НБУ витратив 200 мільйонів доларів

      Євро купували за 26,97 грн (-10 копійок), а продавали по 27,66 грн (-27 копійок).

      За курсом валют від НБУ 3 жовтня долар подорожчав на 31 копійку і коштував 24,86 грн. Євро подорожчав аж на 40 копійок і коштував 27,16 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Однак протягом останнього тижня спостерігалося суттєве падіння курсу гривні як щодо долара, так і щодо євро. 

      Читайте також:  Яким буде рівень інфляції в Україні до кінця року

       

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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