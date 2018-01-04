22:04
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Готівковий курс валют 4 січня: гривня продовжує дешевшати

19:30, сьогодні 881 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 4 січня в Україні
Готівковий курс валют 4 січня в Україні / vynohradivnews.in.ua

Курс гривні щодо євро та долара 4 січня на готівковому ринку поводився за однаковою схемою: купували обидві валюти дещо дорожче, аніж в середу, а купували за тим самим курсом, що й 3 січня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували в четвер на 8 копійок дорожче, аніж у середу – по 33,20 гривні, а от продавали, як і день тому, по 33,85 гривні.

Читайте також: В новий рік з новими цінами: як дорожчає пальне на українських АЗС

Долар купували в четвер на 4 копійки дорожче, аніж у середу – по 27,82 гривні, а от продавали, як і день тому, по 28,16 гривні.

За курсом валют від НБУ 4 січня долар втратив у ціні 17 копійок і коштував 27,89 гривні. Євро подорожчав на 4 копійки – до 33,53 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

Читайте також: Мінімальна зарплата у 2018 може знову зрости

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют євро
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Едем в Будапешт отдыхать: что обязательно нужно посмотреть
сьогодні, 22:02 Едем в Будапешт отдыхать: что обязательно нужно посмотреть
Даша Сапожнікова 1
Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
сьогодні, 20:00 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
Уляна Корицька 922
Ціни в Києві і псевдореспубліках: де дорожче
сьогодні, 19:01 Ціни в Києві і псевдореспубліках: де дорожче
1250
Ракетный гамбит: помогут ли Украине американские Javelin
сьогодні, 17:00 Ракетный гамбит: помогут ли Украине американские Javelin
Наталя Ромашова 2759
Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні
сьогодні, 16:02 Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні
551
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом
 5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір
 31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук