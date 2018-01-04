Готівковий курс валют 4 січня: гривня продовжує дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 4 січня на готівковому ринку поводився за однаковою схемою: купували обидві валюти дещо дорожче, аніж в середу, а купували за тим самим курсом, що й 3 січня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували в четвер на 8 копійок дорожче, аніж у середу – по 33,20 гривні, а от продавали, як і день тому, по 33,85 гривні.

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Долар купували в четвер на 4 копійки дорожче, аніж у середу – по 27,82 гривні, а от продавали, як і день тому, по 28,16 гривні.

За курсом валют від НБУ 4 січня долар втратив у ціні 17 копійок і коштував 27,89 гривні. Євро подорожчав на 4 копійки – до 33,53 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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