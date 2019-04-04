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      Готівковий курс валют 4 квітня: євро та долар подешевшали ще більше

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      Готівковий курс валют на сьогодні 04.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 квітня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 4 квітня на готівковому ринку зміцнився ще більше. Після першого туру виборів гривня стабільно росте.

      Євро у четвер купували по 30,10 грн (на 9 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 30,54 грн (-11 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар купували по 26,84 грн, а продавали по 27,10 грн (на 10 копійок дешевше порівняно з середою).

      За курсом валют від НБУ 4 квітня долар подорожчав на 11 копійок і коштував 27,08 грн. Євро подорожчав суттєвішее, на 34 копійки – до позначки 30,45 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро
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