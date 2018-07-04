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Готівковий курс валют 4 липня: євро подорожчав майже на 10 копійок

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Готівковий курс валют 4 липня в Україні
Готівковий курс валют 4 липня в Україні / mind.ua

Курс гривні щодо євро та долара 4 липня на готівковому ринку продовжив знижуватись – так, європейська валюта додала в ціні майже 10, а "зелений" – 5 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 4 липня купували по 30,37 гривні (+9 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,85 гривні (+7 копійок).

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Долар у середу купували на 4 копійки дорожче, аніж день тому – по 26,10 гривні, а продавали по 26,34 гривні (+6 копійок в порівнянні з 3 липня).

За курсом валют від НБУ 4 липня долар подорожчав на 6 копійок – до 26,29 грн. Євро також додав у ціні, подорожчавши на 14 копійок, до 30,67 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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