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      Готівковий курс валют 4 вересня: гривня втратила кілька копійок

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      Готівковий курс валют на сьогодні 4 вересня 2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 вересня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 вересня на готівковому ринку несуттєво знизився.

      Долар у середу купували по 25,09, що на 3 копійки більше порівняно з вівторком, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,34 грн – так само, як напередодні.

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      Євро купували по 27,47 грн (+4 копійки), а продавали по 27,87 грн (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 4 вересня долар не змінився і коштував 25,26 грн. Євро додав у ціні лише 1 копійку – і коштував 27,71 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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