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      Готівковий курс валют 4 листопада: гривня стабілізувалась

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      Готівковий курс валют на сьогодні 04.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 листопада в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо долара та євро 4 листопада на готівковому ринку фактично не змінився – американська та європейська валюти подорожчали всього лиш на копійку.

      Долар в понеділок купували по 24,66 гривні (на копійку дорожче, аніж наприкінці минулого тижня), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений", як і в п'ятницю, по 24,92 гривні.

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      Євро в понеділок подорожчав на 1 копійку – купували за 27,38 гривні, а продавали по 27,81 гривні.

      За курсом валют від НБУ 4 листопада долар подешевшав на 6 копійок і коштував 24,75 грн. Євро втратив у ціні 12 копійок і коштував 27,56 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар Євро Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня
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