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      Готівковий курс валют 4 грудня: євро та долар впали ще на кілька копійок

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      Готівковий курс валют на сьогодні 4 грудня 2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 грудня в Україні / razor-forex.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 грудня на готівковому ринку продовжує потихеньку зміцнюватися після падіння на тлі новин про воєнний стан.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок купували по 31,75 грн (так само, як і напередодні), а продавали по 32,20 грн (на 4 копійки дешевше, ніж у понеділок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,99 грн (-5 копійок), а продавали по 28,23 грн (-6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 4 грудня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 28,17 грн. Євро ж втратив у ціні 14 копійок і впав до позначки 31,92 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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