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      Готівковий курс валют 4 грудня: євро дорожчає другий день поспіль

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      Готівковий курс валют 4 грудня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 4 грудня на готівковому ринку продовжив поступово знижуватись, а от щодо долара зріс ще на кілька копійок.

      Долар у вівторок купували за 23,82 гривні (на 3 копійки дешевше, аніж у понеділок), а продавали по 24,04 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Рекордно низький курс долара: підводні камені для українців

      Євро натомість подорожчав на 6 копійок: його купували за 26,25 гривні, а продавали по 26,61 гривні.

      За курсом валют від НБУ 4 грудня долар подешевшав на копійку і коштував 23,95 гривні. Євро ж подорожчав на 9 копійок і коштував 26,50 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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