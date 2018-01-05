Готівковий курс валют 5 січня: гривня відчутно подешевшала напередодні Різдва

Курс гривні щодо євро та долара 5 січня на готівковому ринку відчутно просів – зокрема, європейська валюта додала у ціні понад 20 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували у п'ятницю по 33,40 гривні – це на 20 копійок дорожче, аніж напередодні. Продавали євро по 34,08 гривні – на 23 копійки дорожче, аніж у четвер.

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Долар теж відчутно подорожчав – купували його в п'ятницю на 14 копійок дорожче, аніж у четвер – по 27,96 гривні, а продавали на 16 копійок дорожче – по 28,32 гривні.

За курсом валют від НБУ 5 січня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 28,01 гривні. Євро подорожчав на 26 копійок – до 33,79 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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