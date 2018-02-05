Готівковий курс валют 5 лютого: долар відновив падіння

Курс гривні щодо євро та долара 5 лютого на готівковому ринку після відносного затишшя у п'ятницю знову почав зміцнюватись. Так, "зелений" купували дешевше, аніж за 28 гривень – вперше з початку року.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в понеділок купували на 14 копійок дешевше, аніж наприкінці минулого тижня – по 34,33 гривні, а продавали – по 34,91 гривні (це на 16 копійок менше, аніж 2 лютого).

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Долар у порівнянні з п'ятницею втратив 11 копійок – купували його по 27,62 гривні, а продавали – по 27,93 гривні.

За курсом валют від НБУ 5 лютого долар подорожчав на 2 копійки і коштував 27,88 грн. Євро ж додав у ціні 11 копійок, подорожчавши до 34,83 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро сягає майже 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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