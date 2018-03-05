Готівковий курс валют 5 березня: долар несуттєво впав

Курс гривні щодо євро 5 березня на готівковому ринку дещо погіршився. А от долар навпаки впав на кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 5 березня купували по 32,42 грн (+6 копійок порівняно з п'ятницею), а продавали по 33,02 грн (на 8 копійок дорожче).

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Долар на готівковому ринку в понеділок купували по 26,43 грн (на 4 копійки дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 26,74 грн (-6 копійок).

За курсом валют від НБУ 5 березня долар втратив у ціні ще 13 копійок і коштував 26,53 грн. Євро натомість подорожчав на 22 копійки – до 32,67 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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