Готівковий курс валют 5 березня: євро і долар обвалилися

Курс гривні щодо євро та долара 5 березня на готівковому ринку суттєво зміцнив позиції.

Євро у вівторок купували по 30,14 грн, що аж на 16 копійок дешевше, ніж у понеділок. Продавали європейську валюту по 30,52 грн (-16 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар впав на 10 копійок: у вівторок його купували по 26,63 грн, а продавали по 26,85 грн.

За курсом валют від НБУ 5 березня долар подешевшав на 3 копійки і коштував 26,83 грн. Євро втратив у ціні одразу 17 копійок і коштував 30,41 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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