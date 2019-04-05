Готівковий курс валют 5 квітня: гривня продовжує суттєво дорожчати

Курс гривні щодо євро та долара 5 квітня на готівковому ринку відчутно укріпився. При цьому євро перетнув психологічну позначку – купували його дешевше, аніж за 30 гривень.

Євро в п'ятницю відчутно подешевшав, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 29,92 гривні (-18 копійок), а продавали – по 30,39 гривні (-15 копійок)

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Долар в останній робочий день тижня купували по 26,68 гривні (-16 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 26,98 гривні (-12 копійок).

За курсом валют від НБУ 5 квітня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 27,02 грн. Євро впав ще більше, на 14 копійок – до позначки 30,31 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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