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Готівковий курс валют 5 липня: гривня падає третій день поспіль

201 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 5 липня в Україні
Готівковий курс валют 5 липня в Україні / biz.nv.ua

Курс гривні щодо євро та долара 5 липня на готівковому ринку продовжив знижуватись, як і кілька останніх днів. Так, курс продажу євро впритул наблизився до позначки 31 гривня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 5 липня купували на готівковому ринку по 30,44 гривні (+7 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,94 гривні (+9 копійок).

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Долар купували в четвер по 26,13 гривні (+3 копійки проти середи), а продавали – по 26,39 гривні (+5 копійок).

За курсом валют від НБУ 5 липня долар подорожчав одразу на 15 копійок – до 26,44 грн. Євро також додав у ціні, подорожчавши на 11 копійок, до 30,78 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Курси валют Долар євро Валюта
Джерело: 24 Канал
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