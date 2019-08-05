Готівковий курс валют 5 серпня: долар подорожчав одразу на 20 копійок

Курс гривні щодо євро та долара 5 серпня на готівковому ринку продовжив просідати, повертаючись до значень середини липня.

Долар в понеділок додав у ціні 20 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували "зелений" по 25,52 гривні, а продавали – по 25,86 гривні.

Читайте також: Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів

Євро ще суттєвіше подорожчав – на 33 копійки. Купували його по 28,32 гривні, а продавали – по 28,84 гривні.

За курсом валют від НБУ 5 серпня долар подорожчав на 19 копійок і коштував 25,54 грн. Євро подорожчав на 38 копійок і коштував 28,36 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Курс долара у серпні: чи буде менше 25

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.