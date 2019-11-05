21:17
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Готівковий курс валют 5 листопада: євро і долар впали

      375 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 05.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 5 листопада в Україні / glavred.info

      Курс гривні щодо долара та євро 5 листопада на готівковому ринку знову зміцнився. Долар втратив 6 копійок, а євро – близько 10.

      Долар у вівторок купували за 24,61 гривні (на 5 копійок дешевше, аніж в понеділок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 24,86 гривні (також -6 копійок).

      Актуально: Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри

      Євро купували за 27,29 гривні (-9 копійок), а продавали по 27,69 гривні (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 5 листопада долар подорожчав на 5 копійок і коштував 24,80 грн. Євро додав у ціні 11 копійок і коштував 27,67 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Важливо: У бюджеті-2020 врахували інтереси кредиторів, а не людей: думка експерта

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      30023
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Долар Долар-Гривня Курси валют Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      сьогодні , 21:00 Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      Світлана Попова 1186
      Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      сьогодні , 20:01 Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      Інна Жолобович 4408
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      577
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      сьогодні , 18:00 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      Юрій Гаврищак 1209
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сьогодні , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 853
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук