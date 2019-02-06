20:30
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Готівковий курс валют 6 лютого: долар та євро продовжують стрімко дешевшати

      135 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 06.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 6 лютого в Україні / wsj.com

      Курс гривні щодо євро та долара 6 лютого на готівковому ринку продовжив суттєво укріплятись – обидві валюти опустились до мінімальних показників за останні 6 місяців.

      Євро купували в середу по 30,57 гривні – це на 34 копійки дешевше, аніж день тому, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж євро по 31,11 гривні – на 27 копійок дешевше, аніж у вівторок.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар 6 лютого подолав психологічну позначку у 27 гривень – купували його по 26,87 гривні (-21 копійка), а продавали – по 27,19 гривні (-18 копійок).

      За курсом валют від НБУ 6 лютого долар подешевшав ще на 21 копійку і коштував 27,21 грн. Євро втратив у ціні суттєвіше – 30 копійок – і впав до 31,09 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Зашморг на шиї чи шлях до реформ: про держборг України та кредитування МВФ

      blog_ava
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні
      13021
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      сьогодні , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 24
      Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      сьогодні , 20:02 Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      83445
      Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      сьогодні , 19:01 Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      297
      Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      сьогодні , 18:34 Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      426
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні , 18:00 Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 12993
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук