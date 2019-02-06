Готівковий курс валют 6 лютого: долар та євро продовжують стрімко дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 6 лютого на готівковому ринку продовжив суттєво укріплятись – обидві валюти опустились до мінімальних показників за останні 6 місяців.

Євро купували в середу по 30,57 гривні – це на 34 копійки дешевше, аніж день тому, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж євро по 31,11 гривні – на 27 копійок дешевше, аніж у вівторок.

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Долар 6 лютого подолав психологічну позначку у 27 гривень – купували його по 26,87 гривні (-21 копійка), а продавали – по 27,19 гривні (-18 копійок).

За курсом валют від НБУ 6 лютого долар подешевшав ще на 21 копійку і коштував 27,21 грн. Євро втратив у ціні суттєвіше – 30 копійок – і впав до 31,09 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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