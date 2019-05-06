20:47
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Готівковий курс валют 6 травня: майже без змін

      121 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 06.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 6 травня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 6 травня на готівковому ринку несуттєво зріс – на 2-4 копійки.

      Євро купували по 29,47 грн (так само, як і в п'ятницю), а продавали по 29,92 грн (на 2 копійки дешевше), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Прогноз курсу долара на тиждень

      Долар купували по 26,43 грн (- 3 копійки), а продавали по 26,70 грн (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 6 травня долар втратив у ціні 8 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і коштував 26,48 грн. Євро подешевшав відчутніше – відразу на 24 копійок, опустившись до позначки 29,54 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Ціни на алкоголь та сигарети знову зростуть: коли і на скільки

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      ГПУ викликає Порошенка на допит
      сьогодні
      27646
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      сьогодні , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 182
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      сьогодні , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 704
      Ракети на Ізраїль: як нахабніють терористи і до чого тут Євробачення?
      сьогодні , 19:01 Ракети на Ізраїль: як нахабніють терористи і до чого тут Євробачення?
      Борис Немировський 948
      Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії
      сьогодні , 18:01 Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії
      Інна Жолобович 2891
      Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо
      сьогодні , 16:26 Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо
      4602
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук