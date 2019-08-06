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      Готівковий курс валют 6 серпня: долар відновив падіння

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара і євро на 6 серпня 2019
      Готівковий курс валют 6 серпня в Україні / uznews.uz

      Курс гривні щодо долара 6 серпня на готівковому ринку продовжує триматися в межах 25,5 грн, за день гривня зміцнилась на кілька копійок. Водночас курс гривні щодо євро несуттєво впав.

      Долар у вівторок купували по 25,48 грн (на 4 копійки дешевше, ніж напередодні), а продавали по 25,78 грн (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 28,41 грн (на 9 копійок дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 28,88 грн (+4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 6 серпня долар подорожчав на 19 копійок і коштував 25,73 грн. Євро подорожчав на 41 копійку і коштував 28,77 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що відбувається з курсом долара: пояснення експертки

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар-Гривня Гривня Долар
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