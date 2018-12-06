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      Готівковий курс валют 6 грудня: євро та долар стрімко падають

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      Готівковий курс валют на сьогодні 6 грудня 2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 6 грудня в Україні / futurecurrencyforecast.com

      Курс гривні щодо євро 6 грудня на готівковому ринку перевищив позначку початку листопада. Долар також продовжує падати.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,49 грн (на 9 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 31,93 (-11 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,82 грн (-8 копійок), а продавали по 28,05 грн (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 6 грудня долар подешевшав на 14 копійок і коштував 27,98 грн. Євро ж втратив у ціні аж 32 копійки і впав до позначки 31,76 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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