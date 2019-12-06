20:59
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Готівковий курс валют 6 грудня: гривня напередодні вихідних суттєво укріпилась

      265 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 6 грудня в Україні / isorepublic.com

      Курс гривні щодо євро та долара 6 грудня на готівковому ринку відчутно зріс – обидві світові валюти подешевшали на десяток копійок.

      Долар у п'ятницю купували за 23,60 гривні (на 13 копійок дешевше, аніж у четвер), а продавали по 23,86 гривні (-10 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Ціни на пальне повинні впасти

      Євро купували за 26,10 гривні (-12 копійок), а продавали по 26,49 гривні (-9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 6 грудня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 23,88 гривні. Євро ж подешевшав на 2 копійки і коштував 26,49 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаво: Арахамія сумнівається, що закон про впровадження ринку землі приймуть в 2019 році

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії
      сьогодні
      4995
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 143
      сьогодні , 18:30 Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 394
      сьогодні , 17:30 Кому дарує зброю Міноборони, МВС та СБУ: недоброчесний суддя приховав повний список
      Ірина Шиба 640
      сьогодні , 17:00 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 742
      сьогодні , 15:30 Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади
      Юлія Михайлова 719
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук