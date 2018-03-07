Готівковий курс валют 7 березня: долар продовжує стрімко дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 7 березня на готівковому ринку продовжував рости. І якщо євро втратив у ціні лише кілька копійок, то американська валюта просіла відчутніше.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро подешевшав несуттєво: купували його по 32,22 гривні (-8 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали по 32,86 (-3 копійки).

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Долар у середу купували по 26,05 гривні – це на 20 копійок дешевше, аніж 6 березня. Купували "зелений" по 26,43 гривні – на 14 копійок дешевше, аніж день тому.

За курсом валют від НБУ 7 березня долар подешевшав на 14 копійок і коштував 26,34 грн. Євро ж подорожчав на 11 копійок – до 32,70 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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