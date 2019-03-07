Готівковий курс валют 7 березня: долар втратив ще 10 копійок

Курс гривні щодо євро та долара 7 березня на готівковому ринку, як і в попередні дні, продовжив суттєво укріплюватись, додавши в ціні 10-15 копійок.

Євро 7 березня "схуд" на 14 копійок в порівнянні з попереднім днем, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 29,71 гривні, а продавали – по 30,16 гривні.

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Долар в четвер подешевшав на 10 копійок – купували його за 26,32 гривні, а продавали – по 26,58 гривні.

За курсом валют від НБУ 7 березня долар подешевшав одразу на 28 копійок і коштував 26,48 грн. Євро втратив у ціні ще більше, 38 копійок, і коштував 29,93 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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