19:54
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Як уряд підтримує вітчизняний кінематограф. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Готівковий курс валют 7 березня: долар втратив ще 10 копійок

      49 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 07.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 7 березня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 7 березня на готівковому ринку, як і в попередні дні, продовжив суттєво укріплюватись, додавши в ціні 10-15 копійок.

      Євро 7 березня "схуд" на 14 копійок в порівнянні з попереднім днем, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 29,71 гривні, а продавали – по 30,16 гривні.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар в четвер подешевшав на 10 копійок – купували його за 26,32 гривні, а продавали – по 26,58 гривні.

      За курсом валют від НБУ 7 березня долар подешевшав одразу на 28 копійок і коштував 26,48 грн. Євро втратив у ціні ще більше, 38 копійок, і коштував 29,93 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Українцям обіцяють середню зарплату до 12 тисяч гривень

      blog_ava
      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
      сьогодні
      11219
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Курси валют Валюта Долар Євро
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019
      сьогодні , 19:30 Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019
      Анастасія Зазуляк 556
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 31774
      Фатальні помилки кандидатів у президенти: уроки минулого
      сьогодні , 19:00 Фатальні помилки кандидатів у президенти: уроки минулого
      Ірина Поліщук 493
      Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      сьогодні , 18:30 Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      2753
      Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      сьогодні , 17:31 Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      Світлана Попова 787
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук