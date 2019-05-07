20:08
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Готівковий курс валют 7 травня: долар серйозно впав

      211 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 07.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 7 травня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 7 травня на готівковому ринку продовжив зміцнення. Долар втратив понад 10 копійок.

      Євро купували по 29,39 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 29,83 грн (-9 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Прогноз курсу долара на тиждень

      Долар купували по 26,32 грн (-11 копійок), а продавали по 26,59 грн (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 7 травня долар додав у ціні 2 копійки і коштував 26,5 грн. Євро подорожчав відчутніше – відразу на 13 копійок, підскочивши до позначки 29,67 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році на готівковому ринку долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Які ризики для фінансової стабільності України: заява Нацбанку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      сьогодні
      16712
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      сьогодні , 19:10 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      Анастасія Ковач-Петрушенко 16709
      Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      сьогодні , 19:03 Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      Борис Немировський 328
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      782
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 15783
      Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      сьогодні , 18:50 Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      Ірина Поліщук 2378
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук