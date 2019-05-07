Готівковий курс валют 7 травня: долар серйозно впав

Курс гривні щодо євро та долара 7 травня на готівковому ринку продовжив зміцнення. Долар втратив понад 10 копійок.

Євро купували по 29,39 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 29,83 грн (-9 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар купували по 26,32 грн (-11 копійок), а продавали по 26,59 грн (-11 копійок).

За курсом валют від НБУ 7 травня долар додав у ціні 2 копійки і коштував 26,5 грн. Євро подорожчав відчутніше – відразу на 13 копійок, підскочивши до позначки 29,67 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році на готівковому ринку долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.