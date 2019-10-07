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      Готівковий курс валют 7 жовтня: євро і долар знову подорожчали

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      Готівковий курс валют на сьогодні 07.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 7 жовтня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 7 жовтня на готівковому ринку послабився. Обидві валюти додали в ціні близько 10 копійок.

      Долар купували за 24,76 грн, (на 11 копійок дорожче, ніж у п'ятницю), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,19 (+6 копійок).

      Актуально: Що відбувається з доларом: пояснення експерта

      Євро купували за 27,05 грн (+12 копійок), а продавали по 27,65 грн (+9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 7 жовтня долар подешевшав на 27 копійок і коштував 24,61 грн. Євро подешевшав на 22 копійки і коштував 27,02 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як не втратити гроші через коливання курсу: поради фінансового консультанта

       

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар Гривня Долар-Гривня
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