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      Готівковий курс валют 7 листопада: долар продовжує падати

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      Готівковий курс валют 7 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 7 листопада в Україні / insights.abnamro.nl

      Курс гривні щодо долара 7 листопада на готівковому ринку продовжив зміцнюватись – за останні два тижні "зелений" подешевшав на 20 копійок. Натомість євро в середу дещо подорожчав.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 7 листопада додав у ціні 5 копійок – купували його по 31,79 гривні, а продавали – по 32,23 гривні.

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      Долар купували в середу по 27,84 гривні – на 5 копійок дешевше, аніж день тому; продавали "зелений" по 28,09 гривні – це на 3 копійки менше, аніж у вівторок.

      За курсом валют від НБУ 7 листопада долар подешевшав на 7 копійок і коштував 27,95 грн. Євро ж зріс у ціні на 9 копійок – до позначки 31,94 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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