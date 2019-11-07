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      Готівковий курс валют 7 листопада: євро і долар різко впали

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      Готівковий курс валют на сьогодні 07.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 7 листопада в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро і долара 7 листопада на готівковому ринку зміцнився ще більше. Євро подолав психологічну позначку – його купували за менш ніж 27 гривень.

      Долар у четвер купували за 24,43 гривні (на 10 копійок дешевше, аніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 24,68 гривні (-9 копійок).

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      Євро купували за 26,98 гривні (-14 копійок), а продавали по 27,40 гривні (-13 копійок).

      За курсом валют від НБУ 7 листопада долар подешевшав на 6 копійок і коштував 24,65 гривні. Євро втратив у ціні 12 копійок і коштував 27,34 гривні

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривні. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривні. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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