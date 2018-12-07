20:08
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Готівковий курс валют 7 грудня: майже без змін

      72 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 07.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 7 грудня в Україні / report.az

      Курс гривні щодо євро та долара 7 грудня на готівковому ринку особливо не змінився. Євро додав у ціні одну копійку, долар впав на 3 копійки.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у п'ятницю купували по 31,50 (на 1 копійку дорожче, ніж у четвер), а продавали по 31,95 грн (+1 копійка).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,80 грн (-3 копійки), а продавали по 28,06 грн (-3 копійки).

      За курсом валют від НБУ 7 грудня долар подешевшав на 10 копійок і коштував 27,87 грн. Євро ж втратив у ціні 12 копійок і впав до позначки 31,64 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      сьогодні , 20:01 Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      116
      На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      сьогодні , 19:09 На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      Вікторія Войціцька 557
      Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      сьогодні , 19:00 Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      Дід Панас 544
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      сьогодні , 18:02 Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      Євгенія Мазур 1814
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 491
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Сьогодні завершилась дискваліфікація Срни, який був відсторонений за вживання допінгу на 17 місяців
       22 серпня , 16:43
      У Парижі влаштували розпродаж бюджетних електромобілів
       16 листопада , 15:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук