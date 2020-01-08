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      Готівковий курс валют 8 січня: гривня дешевшає після свят

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      Готівковий курс валют 8 січня в Україні / stocksnap.io

      Курс гривні щодо євро та долара 8 січня на готівковому ринку дещо знизився у порівнянні з минулотижневими показниками.

      Долар у середу купували за 23,67 гривні, що на 22 копійки дорожче, аніж у п'ятницю, 3 січня. Продавали американську валюту по 24,10 гривні (+5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      Євро також подешевшав. Його купували за 26,19 гривні (на 15 копійок дорожче порівняно з 3 січня), а продавали по 26,79 гривні (-1 копійка).

      За курсом валют від НБУ 8 січня долар подешевшав на 3 копійки порівняно з останнім робочим днем, 28 грудня. Американська валюта впала до 23,67 гривні. Євро втратив у ціні лише 1 копійку і коштував 26,39 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Як змінився середній розмір платіжки за комуналку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта Євро Гривня
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