Готівковий курс валют 8 квітня: гривня ще більше зміцнилась на ринку

Курс гривні щодо євро та долара 8 квітня на готівковому ринку продовжував укріплятись. Це тенденція зберігається останніх півтора тижня – так, починаючи з 29 березня, долар вже втратив майже 50 копійок.

Євро в понеділок купували по 29,85 гривні (-7 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж європейську валюту по 30,31 гривні (-8 копійок).

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Долар також подешевшав – купували його по 26,62 гривні (-6 копійок), а продавали – по 26,90 (-8 копійок).

За курсом валют від НБУ 8 квітня долар подешевшав на 26 копійок і коштував 26,76 грн. Євро впав на 15 копійок – до позначки 30,06 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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