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      Готівковий курс валют 8 травня: гривня суттєво подорожчала

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      Готівковий курс валют на сьогодні 08.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 8 травня в Україні / 24 Канал

      Курс гривні щодо євро та долара 8 травня на готівковому ринку відчутно укріпився – світові валюти втратили по 8-10 копійок.

      Євро 8 травня подешевшав на 10 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували європейську валюту по 29,29 гривні, а продавали – по 29,73 гривні.

      Читайте також: Прогноз курсу долара на тиждень

      Долар у середу подешевшав на 8 копійок – купували його по 26,23 гривні, а продавали – по 26,51 гривні.

      За курсом валют від НБУ 8 травня долар втратив у ціні 16 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і коштував 26,34 грн. Євро подешевшав відчутніше – відразу на 21 копійку, опустившись до позначки 29,46 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Які ризики для фінансової стабільності України: заява Нацбанку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Євро
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