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      Готівковий курс валют 8 серпня: гривня впевнено зміцнюється

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      Готівковий курс валют на сьогодні 08.08.2019 – курс долару та євро
      Готівковий курс валют 8 серпня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 8 серпня на готівковому ринку продовжує ріст. Євро і долар втратили понад 10 копійок.

      Долар купували по 25,19 грн (на 12 копійок дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,49 грн (-13 копійок).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 28,15 грн (-12 копійок), а продавали по 28,60 грн (-13 копійок).

      За курсом валют від НБУ 8 серпня долар подешевшав на 17 копійок і коштував 25,42 грн. Євро втратив 15 копійок і коштував 28,48 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Коли почнуться глобальні зміни на митниці: Нефьодов дав відповідь

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
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