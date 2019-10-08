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      Готівковий курс валют 8 жовтня: долар і євро подешевшали

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      Готівковий курс валют на сьогодні 08.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 8 жовтня в Україні / Фото прес-служби НБУ // flickr

      Курс гривні щодо євро та долара 8 жовтня на готівковому ринку зміцнився на декілька копійок. Від суботи долар і євро дешевшають.

      Долар купували за 24,71 грн, (на 5 копійок дешевше, ніж у понеділок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,09 (-10 копійок).

      Актуально: Що відбувається з доларом: пояснення експерта

      Євро у вівторок купували за 27,04 грн (-1 копійка), а продавали по 27,55 грн (-10 копійок).

      За курсом валют від НБУ 8 жовтня долар подорожчав на 26 копійок і коштував 24,87 грн. Євро додав у ціні 32 копійки і коштував 27,34 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Жодних компромісів: дві червоні лінії в перемовинах між Україною і МВФ

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар Євро
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