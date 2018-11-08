Курс гривні щодо євро та долара 8 листопада на готівковому ринку зберігає стабільність. Долар не змінився в ціні, а євро подешевшав на кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 31,77 грн (на дві копійки дешевше, ніж у середу), а продавали по 32,20 грн (-3 копійки).

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Курс долара не змінився: його купували по 27,84 грн, а продавали по 28,09 грн.

За курсом валют від НБУ 8 листопада долар подешевшав на 6 копійок і коштував 27,89 грн. Євро ж зріс у ціні на 10 копійок – до позначки 32,04 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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