Готівковий курс валют 9 січня: гривня різко подешевшала

Курс гривні щодо євро та долара 9 січня на готівковому ринку суттєво знизився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 31,73 грн (на 22 копійки дорожче, ніж у вівторок), а продавали по 32,31 грн (+16 копійок).

Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

Долар 9 січня купували по 27,92 грн, що на 14 копійок дорожче, ніж напередодні, а продавали по 28,23 грн (+10 копійок).

За курсом валют від НБУ 9 січня долар додав у ціні 32 копійки, подолавши позначку у 28 гривень, і коштував 28,02 грн. Євро подорожчав аж на 46 копійок – до позначки 32,06 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Курс долара в Україні: які зміни чекають на валюту до кінця тижня