Готівковий курс валют 9 січня: євро та долар підскочили

Курс гривні щодо євро та долара 9 січня на готівковому ринку суттєво впав. Обидві валюти подорожчали приблизно на 20 копійок.

Долар у четвер купували за 23,89 гривні, що на 22 копійки дорожче, аніж у середу, 8 січня. Продавали американську валюту по 24,31 гривні (+21 копійку), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро також подорожчав. Його купували за 26,38 гривні (на 19 копійок дорожче порівняно з середою), а продавали по 26,95 гривні (+16 копійок).

За курсом валют від НБУ 9 січня долар подорожчав на 16 копійок порівняно з середою. Американська валюта зросла до 23,83 гривні. Євро додав у ціні 10 копійок і коштував 26,49 гривні.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу