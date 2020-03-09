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      Готівковий курс валют на 9 березня: наскільки подорожчали євро та долар

      - Читать новость на русском
      Готівковий курс / Ілюстративне фото

      Курс гривні щодо євро та долара 9 березня на готівковому ринку після падіння цін на нафту у світі дещо впав.

      Так, придбати долар 9 березня можна було за 24,70 гривні (+5 копійок у порівнянні з попереднім днем – 8 березня), продавали ж його по 25,17 гривень (+4 копійки). Про це свідчать дані minfin.com.

      Актуально: Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

      Своєю чергою, євро купували за 27,65 гривні (+3 копійки), а продавали за 28,5 (+1 копійка).

      За даними finance.ua, котирування гривні до долара становлять 25 – 24, 95 гривні. Євро купують по 28,10 гривні, продають по 28,05 гривні.

      Як змінювався курс валют протягом 2019 року

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня – квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Безумовним фактором який впливатиме на гривню надалі, стануть валютні облігації, за якими Україна матиме виплати через рік. Але, як розповів у коментарі 24 каналу економіст Андріан Прокіп, це не має відношення до ситуації з нафтою. Тобто це може погіршити ситуацію з валютою лише у тому випадку, коли почнеться падіння експорту.

      Тим часом у Росії: Після падіння цін на нафту на 30% курс російського рубля теж різко обвалився. Якщо напередодні вихідних курс був встановлений на позначці 68 рублів за один долар, то станом на ранок 9 березня долар піднявся до 73,04 рубля.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют
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