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      Готівковий курс валют 9 квітня: гривня вперше в квітня почала дешевшати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 09.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 9 квітня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 9 квітня на готівковому ринку після тривалого зміцнення знову почав знижуватись – так, євро подорожчав одразу на 9 копійок.

      Євро 9 квітня подорожчав відразу на 9 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 29,94 гривні, а продавали – по 30,39 гривні.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

      Долар у вівторок додав у ціні 3 копійки – купували його по 26,65 гривні, а продавали – по 26,93 гривні.

      За курсом валют від НБУ 9 квітня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 26,64 грн. Євро впав на 10 копійок – до позначки 29,96 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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