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      Готівковий курс валют 9 серпня: гривня закінчила тиждень зростанням

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 9 серпня 2019
      Готівковий курс валют 9 серпня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 9 серпня на готівковому ринку укріпився ще на декілька копійок.

      Долар в п'ятницю купували по 25,12 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали долар по 25,45 гривні (-5 копійок в порівнянні з попереднім днем).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро 9 серпня купували по 28,06 гривні (-9 копійок), а продавали – по 28,52 гривні (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 9 серпня долар подешевшав на 10 копійок і коштував 25,32 грн. Євро втратив 15 копійок і коштував 28,33 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Актуально:  "Іноземці скуплять усі наші землі": Фурса розвіяв міф про скасування мораторію

       

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта
      Джерело: 24 канал
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