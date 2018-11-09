Курс гривні щодо долара 9 листопада на готівковому ринку фактично не змінився, а от євро суттєво втратив у ціні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 9 листопада суттєво подешевшав – купували його по 31,60 гривні (-17 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 32,06 гривні (-14 копійок).

Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

Долар в п'ятницю купували по 27,85 гривні (+1 копійка), а продавали по 28,08 гривні (-1 копійка).

За курсом валют від НБУ 9 листопада долар подорожчав на 4 копійки і коштував 27,93 грн. Євро ж впав у ціні на 14 копійок – до позначки 31,90 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Що відбувається з біткойном і які прогнози?